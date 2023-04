Wpadł do brata i rzucił się na niego z siekierą! 38-latek i jego partnerka robili "porządki w rodzinie"

Nieuczciwa stomatolog usłyszała 1352 zarzuty. Przez nią NFZ stracił dużą sumę

Nad sprawą nieuczciwej stomatolog z Nidzicy policjanci pracowali kilkanaście miesięcy. Z ich ustaleń wynikało, że 38-letnia lekarka składała fałszywe wnioski o rozliczenie świadczonych usług do Narodowego Funduszu Zdrowia. - W toku śledztwa policjanci ustalili ponad 500 pokrzywdzonych, w karty których w okresie od maja 2019 r. do lutego 2022 r., dentystka wpisywała niewykonane usługi - mówi sierż. szt. Alicja Pepłowska z Komendy Powiatowej Policji w Nidzicy. Było to m.in. znieczulenie, chirurgiczne usunięcie zęba, wypełnienie ubytku korony zęba mlecznego, opracowanie i odbudowa ubytku zęba czy kontrolne badanie lekarskie. Leczone według niej miały być nawet te zęby, których niektórzy pacjenci od lat już nie mieli. Mieszkanka Nidzicy swoją przestępczą działalnością spowodowała straty na łączną kwotę ponad 278 000 zł na szkodę NFZ.

38-letnia stomatolog usłyszała 1531 zarzutów poświadczenia nieprawdy w dokumentacji medycznej w celu uzyskania korzyści majątkowej i jeden zarzut oszustwa. W trakcie czynności zabezpieczono mienie podejrzanej w wysokości 100 000 zł. Kobieta przyznała się do zarzucanych jej czynów. Za popełnione przestępstwa grozi jej kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Sonda Czy uważasz, że kolejki do lekarzy na NFZ są za długie? Tak Nie