Niecodzienne zdarzenie! Z ciężarówki wypadły indyki i rozbiegły się po drodze

Nietypowy wypadek w woj. warmińsko-mazurskim! Indyki wypadły z auta

Do zdarzenia doszło w czwartek (5 czerwca) na drodze wojewódzkiej nr 530 w gminie Łukta, pomiędzy miejscowościami Tabórz a Szeląg. Doszło tam do kolizji dwóch pojazdów – busa marki mercedes i ciężarówki tej samej marki, przewożącej żywe indyki.

Jak poinformowała Komenda Powiatowa Policji w Ostródzie w swoich mediach społecznościowych: − Uwaga kierowcy. Na drodze wojewódzkiej nr 530 pomiędzy miejscowościami Tabórz-Szeląg w gminie Łukta, doszło do zdarzenia drogowego. Do zdarzenia doszło podczas wymijania się pojazdów tj. bus marki mercedes oraz ciężarowego marki mercedes. Kierujący pojazdem ciężarowym wjechał na pobocze drogi, stracił panowanie nad pojazdem i doprowadził do wywrócenia się naczepy w której znajdowały się zwierzęta. Na miejscu zdarzenia trwa przeładunek zwierzyny − czytamy w poście.

Z informacji uzyskanych na miejscu wynika, że indyki przewożone ciężarówką miały trafić do zakładu przetwórczego w Łukcie. W wyniku wypadku część z nich wydostała się z klatek i rozbiegła po jezdni, całkowicie ją blokując.

Jak poinformowali przedstawiciele służb ratowniczych, na miejscu trwa akcja przeładunku zwierząt do nowej ciężarówki oraz… ich łapanie. Na miejscu obecna jest również inspekcja weterynaryjna.

Policja kierowała pojazdy na objazdy i apeluje do kierowców o unikanie tego odcinka drogi do czasu zakończenia akcji ratunkowej i uprzątnięcia miejsca kolizji.

Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia na drodze. Policja zapowiada, że droga może być nieprzejezdna przez kilka godzin.