Sanepid ostrzegł przed wodą z kranu! W tych miejscach przestała nadawać się do picia

19-letnia Klaudia nie żyje. Jest wyrok dla kierowcy. "Kara adekwatna do winy"

Co dalej ze stadionem w Olsztynie? Kibice się niecierpliwią. Jasna deklaracja miasta

Sanepid ostrzegł przed wodą z kranu! W tych miejscach warmińsko-mazurskiego przestała nadawać się do picia

Jesteś mieszkańcem województwa warmińsko-mazurskiego? Uważaj na wodę! Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny poinformował, że w niektórych regionach tego województwa woda z kranu przestała nadawać się do spożycia. W dwóch wodociągach wykryto bakterie z grupy coli. O które regiony chodzi? Bakterie z grupy coli wykryto w wodociągach Świętajno Spółdzielni Mazury i wodociągu Lenarty. Wodociąg Lenarty zaopatruje w wodę cztery miejscowości: Lenarty, Judziki, Biała Olecka i Bialskie Pole (503 mieszkańców), a wodociąg Świętajno Spółdzielni Mazury zaopatruje w wodę dwie miejscowości: Świętajno i Dunajek (599 mieszkańców). Jak zapewnia wójt gminy Świętajno Janusz Zakrzewski w rozmowie z PAP, wsie te podłączono do innego wodociągu i w rezultacie mieszkańcy mogą już pić wodę z kranu.

Komunikat wojewódzkiego Sanepidu z dnia 3 października. "Brak przydatności wody do spożycia z uwagi na zanieczyszczenie mikrobiologiczne obowiązuje..."

Oto komunikat wojewódzkiego Sanepidu z dnia 3 października: "Według stanu na dzień 3 października 2024 r. brak przydatności wody do spożycia z uwagi na zanieczyszczenie mikrobiologiczne obowiązuje w następujących wodociągach zaopatrujących wyszczególnione poniżej miejscowości: powiat olecki- wodociąg Świętajno S Mazury - stwierdzono zanieczyszczenie mikrobiologiczne wody (bakterie grupy coli). Wodociąg Świętajno S Mazury zaopatruje w wodę 2 miejscowości: Świętajno, Dunajek (599 mieszkańców).- wodociąg Lenarty - stwierdzono zanieczyszczenie mikrobiologiczne wody (bakterie grupy coli). Wodociąg Lenarty zaopatruje w wodę 4 miejscowości: Lenarty, Judziki, Biała Olecka, Bialskie Pole (503 mieszkańców).powiat olsztyński:- wodociąg lokalny zakładu produkcyjnego Indykpol S.A – stwierdzono zanieczyszczenie mikrobiologiczne wody (Enterokoki, bakterie grupy coli). Wodociąg nie zaopatruje w wodę stałych mieszkańców;Aktualne informacje dotyczące jakości wody można uzyskać od podmiotów dostarczających wodę, ze stron internetowych urzędów gmin oraz we właściwych miejscowo Powiatowych (Granicznej) Stacjach Sanitarno-Epidemiologicznych.Na stronie internetowej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie systematycznie będą zamieszczane aktualne komunikaty dotyczące jakości wody do spożycia".

Sonda Czy pijesz wodę z kranu? Tak, bardzo często Nie, wcale Tylko czasami

Co ty wiesz o Olsztynie? Te pytania padły w turnieju. Quiz jest piekielnie trudny! Pytanie 1 z 9 W 1975 roku oddano do użytku w Olsztynie dwa nowoczesne obiekty hotelowe. Jakie nazwy nosiły te hotele? Przystań i Kormoran Novotel i Wileński Novotel i Kormoran Dalej