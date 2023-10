Oliwia jechała na rolkach. Zginęła pod kołami audi

Mieszkańcy Skitna w powiecie bartoszyckim do dziś nie mogą pogodzić się z tym, co wydarzyło się 25 września. To mała wieś i znają się tutaj prawie wszyscy. 19-letnia Oliwia przyjeżdżała tu, żeby pojeździć na rolkach. Uwielbiała sport, zdrowy tryb życia i koty. Od października miała rozpocząć studia w Olsztynie. Była już na to przygotowana. Chciała się zrelaksować przed inauguracją roku akademickiego. Pojechała więc do Skitna, gdzie jest wyremontowana droga i przebiega rowerowy szlak green velo, żeby pojeździć na rolkach. Zaparkowała samochód przed wsią, założyła rolki i ruszyła. Jak się później okazało, była to jej ostatnia przejażdżka. Po przejechaniu dwóch kilometrów zginęła pod kołami rozpędzonego audi, prowadzonego przez 24-letniego kierowcę. - Roztrzęsiony wybiegł do niej, zaczął ratować, pomogła mu pielęgniarka, która wracała z pracy do domu, później przyjechali strażacy i pogotowie. Jak ją zabierali, to żyła. Niestety, zmarła biedaczka w szpitalu - mówi w rozmowie z "Super Expressem" jeden mieszkańców Skitna.

Po wypadku policja z Bartoszyc prosi o zgłaszanie się świadków zdarzenia, bo znana jest tylko wersja kierowcy. - Prowadzimy śledztwo w sprawie wypadku, nie przeciwko komuś. Musimy rozwiać wszelkie wątpliwości - wyjaśnia asp. Marta Kabelis z Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach. Samochód, który prowadził 24-latek trafił na policyjnym parking. Powołany biegły w sprawie sprawdzi jego stan techniczny i prędkość, z jaką jechał kierowca. Jeżeli przekroczył on prędkość, mogą postawione mu być zarzuty spowodowania wypadku śmiertelnego. Niestety, niezależnie od tego, co ustalą śledczy, nic nie wróci życia Oliwii. W piątek (29 września) ciało 19-latku spoczęło w grobie pośród morza białych kwiatów. Zdjęcia z pogrzebu Oliwii znajdziecie w poniższej galerii