Pod osłoną nocy wjechał w drzwi sklepu i ukradł alkohol. Wszystko się nagrało!

Rozogi. Pijany kierowca wjechał w drzwi sklepu i ukradł alkohol. Jest nagranie

W piątek (21 czerwca) w nocy około godz. 2:30 oficer dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie otrzymał zgłoszenie o zdarzaniu, do którego doszło na terenie gminy Rozogi. Na miejscu policjanci zastali wyłamane drzwi do sklepu. Już kilka godzin później został wytypowany i zatrzymany sprawca tego zdarzenia. Okazał się nim być 52-letni mieszkaniec powiatu szczycieńskiego, który wyłamał drzwi wejściowe do sklepu, wjeżdżając w nie samochodem. Dzięki temu dostał się do środka i ukradł trzy butelki alkoholu. Mężczyźnie postawiono zarzuty, do których się przyznał i złożył wyjaśnienia w tej sprawie. O jego dalszym losie zadecyduje sąd. Za przestępstwo kradzieży z włamaniem może grozić nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Poniżej zdjęcia z włamania w gminie Rozogi.