Pogoda na Warmii i Mazurach. Prognoza IMGW na weekend

Warmia i Mazury. Pogoda na sobotę. Prognoza IMGW 10.02.2024

W sobotę (10 lutego) - jak prognozuje IMGW - "Polska pozostanie pod wpływem zatoki niżu z rejonu Irlandii, w strefie ciepłego frontu atmosferycznego, powoli przemieszczającego nad północną połową kraju". - Z południowego zachodu napływać będzie ciepłe powietrze polarne morskie, jedynie krańce północne pozostaną jeszcze w chłodnej masie powietrza polarnego - czytamy w komunikacie IMGW. Ciśnienie będzie się wahać. Na Warmii i Mazurach sobota będzie dniem pochmurnym, z opadami deszczu ze śniegiem i deszczu. Okresami opady będą marznące i wywołujące gołoledź. Na termometrach maksymalnie od 0°C do 3°C. Wiatr słaby i umiarkowany, lokalnie porywisty, z kierunków wschodnich.

Warmia i Mazury. Pogoda na niedzielę. Prognoza IMGW 11.02.2024

W niedzielę (11 lutego) - według IMGW - "Polska będzie w zasięgu zatoki niżu z ośrodkami w rejonie Wysp Brytyjskich i Zatoki Weneckiej". - Północna część kraju pozostanie w strefie ciepłego frontu atmosferycznego. Z południowego zachodu napływać będzie ciepłe powietrze polarne morskie, jedynie krańce północne pozostaną jeszcze w chłodnej masie powietrza polarnego - informuje IMGW. Powolny wzrost ciśnienia. Na Warmii i Mazurach niedziela to kolejny pochmurny dzień. We wschodniej części regionu okresami opady deszczu ze śniegiem i marznący deszcz, powodujący gołoledź. Termometry pokażą maksymalnie od 2°C do 5°C. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, wschodni i południowo-wschodni.

Źródło: IMGW

