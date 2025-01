Pieniężno. Zaginęła 17-letnia Roksana Czechowska

Rodzina, znajomi i policja w Braniewie szukają 17-letniej Roksany Czechowskiej. Mieszkanka Pieniężna zaginęła w tajemniczych okolicznościach w sobotę, 11 stycznia, gdy wyszła z domu na zajęcia w szkole. Od tamtej pory już nie skontaktowała się z rodziną, a jej telefon pozostaje nieaktywny.

Jak informuje "Fakt", zaginięcie 17-latki to wielki cios dla jej bliskich, w tym matki Roksany. Kobieta nie rozumie, co mogło się wydarzyć, zwłaszcza że je córka nie sprawiała żadnych problemów; co więcej, była postrzegana jako osoba opiekuńcza, która dbała o swoich dziadków, rodziców i rodzeństwo. Jej mama zastanawia się teraz, czy dziewczyna nie wpadła w złe towarzystwo, i prosi, by dziewczyna tylko odezwała się, że wszystko z nią w porządku.

- Mamy informację, że podobno wsiadała z kimś do samochodu w Braniewie, jednak do domu już nie dotarła. Od tego czasu jej telefon jest nieaktywny - mówi "Faktowi".

Rysopis zaginionej 17-latki

Jak przekazała "Super Expressowi" sierż. Justyna Romańczuk, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Braniewie, od czasu zaginięcia 17-latki z Pieniężna w sprawie nie pojawiły się żadne nowe informacje. Rysopis Roksany Czechowskiej:

wzrost wysoki ok. 165 cm;

sylwetka szczupła;

włosy blond, do ramion, proste;

oczy niebieskie.

Mundurowi proszą ponadto wszystkie osoby, które mają jakąkolwiek wiedzę na temat zaginięcia dziewczyny, o zgłaszanie się do pod numer alarmowy 112 lub dzwoniąc bezpośrednio na numer telefonu dyżurnego w Komendzie Powiatowej Policji w Braniewie : 47 7343 200.

