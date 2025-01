i Autor: Shutterstock, MARCIN GADOMSKI / SUPER EXPRESS Mieszkańcy Wyspy Portowej w Gdańsku nie mogą się pogodzić z nagłym zamknięciem mostu Siennickiego

Będą kolejne zmiany?

Chaos po zamknięciu mostu Siennickiego! Mieszkańcy wyjdą na ulicę? Wypadek tirów zaognił sytuację

Mieszkańcy Wyspy Portowej w Gdańsku nie mogą się pogodzić z nagłym zamknięciem mostu Siennickiego. Już wcześniej było wiadomo, że przeprawa znajduje się w złym stanie i konieczny będzie jej remont. Nikt nie spodziewał się natomiast, że most Siennickiego zostanie zamknięty z dnia na dzień, co doprowadziło do bardzo dużych utrudnień w ruchu. Wypadek tirów z 13 stycznia dobitnie to pokazał.