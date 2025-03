Nowe uzdrowisko w Polsce jeszcze w tym roku? Kuracjusze zyskają kolejną perełkę

34-latek nie wrócił do domu. Ślad prowadził do pobliskiego jeziora. Tragiczny finał

Miejscowości uzdrowiskowych w Polsce jest od groma, lecz kuracjusze i tak liczą na to, iż takich lokalizacji będzie coraz więcej. Okazuje się bowiem, że ciągłe odwiedzanie Ciechocinka, Świeradowa-Zdroju czy Kołobrzegu jest nieco nudne na dłuższą metę, a nowe ośrodki mogłyby dodać odrobinę świeżości do turnusów. Jakiś czas temu pisaliśmy o tym, iż perełka Mazur nazywana "Małą Wenecją" chce zostać uzdrowiskiem - Klejnot Warmii i Mazur ma szansę stać się uzdrowiskiem! "Mała Wenecja" zachwyca walorami zdrowotnymi. Teraz wszystko wskazuje na to, iż owe plany spełnią się najprawdopodobniej jeszcze w tym roku!

Perełka Mazur nowym uzdrowiskiem? Burmistrz miasta liczy na otwarcie w 2025 roku

Perełka, o której mowa to oczywiście Lidzbark Warmiński, który może nawet w tym roku dołączyć do grona polskich uzdrowisk. W ostatnim czasie w rozmowie w Radiu Olsztyn burmistrz miejscowości Jacek Wiśniowski zdradził, iż pokłada wielkie nadzieje na tegoroczne otwarcie. Dodatkowo poinformował także, iż miasto otrzymało już informację o uzupełnieniu dokumentów, więc teraz pozostało czekać na rozszerzenie koncesji na wydobycie wód leczniczych.

Otrzymaliśmy informację o uzupełnieniu dokumentów. Te dokumenty są w trakcie uzupełniania. W szczególności tutaj jest element związany z rozszerzeniem koncesji na wydobycie wód leczniczych. I po otrzymaniu rozszerzenia będziemy mogli już uzupełnić wszystkie dokumenty. Pozostałe już posiadamy - mówił burmistrz Jacek Wiśniowski, radioolsztyn.pl.

Lidzbark Warmiński jest już przygotowany na odwiedziny kuracjuszy pod wieloma względami. W mieście - jak się okazuje - jest już część ambulatoryjna szpitala uzdrowiskowego i trwają jeszcze prace w części hotelowej, która pomieści w przyszłości ponad 200 pacjentów.

