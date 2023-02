Brutalny gwałt w Olsztynie. Pięciu oprawców i jedna bezbronna kobieta. To, co jej zrobili, nie mieści się w głowie

Przyjechali do hotelu i uciekli, nie płacąc. W pokoju zostawili psa na smyczy

Mężczyzna i kobieta przyjechali we wtorek (14 lutego) około godz. 15:00 do hotelu Kopernik we Fromborku (woj. warmińsko-mazurskie). Przyjechali ciemnym samochodem na niemieckich numerach rejestracyjnych. Mieli ze sobą psa. Jak relacjonują OTOZ Animals Barczewo, w recepcji kobieta i mężczyzna powiedzieli, że zameldują się na drugi dzień, ponieważ kobieta źle się czuła. Twierdzili, że zostaną w hotelu aż cztery dni. W nocy opuścili hotel, pozostawiając w pokoju psa. - Psiak uwiązany był na smyczy do kaloryfera, zostawili otwarte drzwi balkonowe, dzięki czemu pies mógł się załatwić na balkonie - czytamy we wpisie OTOZ Animals. W pokoju zostawili jego miseczki, karmę, smycz, obrożę, zabawki i leżankę. Wszystko było nowe. Rozmawiając z recepcjonistką, powiedzieli, że są małżeństwem. Po południu wyprowadzili jeszcze psa na spacer. Mężczyzna udał się do apteki po lekarstwa dla żony. Potem już nikt ich nie widział.

Amor szuka nowego domu, a policja pary z hotelu

Pozostawiony pies jest obecnie pod opieką braniewskiego Inspektoratu OTOZ Animals. Jest bardzo grzeczny, łagodny, mocno wystraszony. - To mix amstaffa. Jest młody i zdrowy. Jest także zdezorientowany, ciągle wypatruje swoich opiekunów. Niestety nie jest zaczipowany, nie możemy więc ustalić dokładnych danych właścicieli psa - informują obrońcy zwierząt. Ponieważ czworonóg trafił do hotelu w Walentynki, OTOZ Animals nazwali psa Amor.

Poszukiwanie pary, która pozostawiła psa będzie utrudnione, ponieważ - jak czytamy "monitoring hotelowy był w tym czasie zepsuty, w recepcji przed wydaniem kluczy nie zameldowano pary, nie zwrócono również uwagi na kolor, markę i numer rejestracyjny pojazdu". Sprawą porzuconego psa zajmuje się policja. Mundurowi są bliscy ustalenia danych kobiety, która trafiła w walentynki do hotelu we Fromborku.

Złamali serce Amora w walentynki. Zobacz zdjęcia porzuconego psiaka

QUIZ. Ptaki czy ssaki? Potrafisz rozróżnić te zwierzęta? Orły zdobędą minimum 8/10 Pytanie 1 z 10 Pierwsze pytanie. Kapturnik morski to... ptak ssak Dalej