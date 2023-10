Posterunkowy Drewniak pilnuje tu porządku. Prawdziwi policjanci polują na dowcipnisia

Porządku na drodze pilnuje stróż prawa z drewna

Mieszkańcy Reszek koło Ostródy, gdzie mieszka mniej niż 300 osób, od lat borykają się z problemem piratów drogowych, pędzących przez wieś bez opamiętania. Nie tak dawno ktoś wjechał w gminie Ostróda w płot koło sklepu i uciekł z miejsca zdarzenia. Jest tu wiejska świetlica, remiza i małe boisko. Mnóstwo dzieci się bawi, a przejazdową droga łącząca krajową "piętnastkę" i "szesnastkę" stanowi ogromne zagrożenie. Zmęczeni bezsilnością władzy mieszkańcy w dobrej wierze wystrugali drewniaka i postawili przy drodze. - Dało efekt, bo zwalniają z daleka - mówi w rozmowie z "Super Expressem" Władysław Wysocki, sołtys wsi. - Progów nie zrobili, bo samochody uszkadzają, a drogówka tu nie zagląda - dodaje pan Władysław.

Drewniany policjant przestał dożynki i dalej tkwi przy drodze. Nie spodobało się to miejscowej policji. W lokalnych mediach rzecznik ostródzkiej policji miał zapowiedzieć ściganie sprawców, którzy wykonali drewniaka i go ustawili przy drodze. - Chodzą, wypytują po wsi, kto to zrobił - mówi naszemu reporterowi mieszkaniec Reszek. Zapanowała zmowa milczenia. - Wszyscy, jak to się mówi „mordę w kubeł”, bo donosić nie będziemy na siebie - dodaje mieszkaniec Reszek.

Sprawa jest jak najbardziej poważna, bo i dziennikarze "Super Expressu" zapytali rzecznika o sprawę nietypowego "funkcjonariusza". - Sprawdzamy, czy nie doszło do wykorzystania symboli wyróżniającej formacji policji, a jest to wykroczenie. Został też zajęty pas drogowy - wyjaśnia podkom. Michał Przybyłek z Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie. Jak tylko policjanci znajdą sprawcę lub sprawców, sprawą zajmie się sąd, a ten za wykroczenie może ukarać grzywną lub miesięcznym więzieniem.

"Drewniany policjant" ma charakter symboliczny. Nie dość, że powstał on z bezsilności mieszkańców, narzekających na opieszałość prawdziwych funkcjonariuszy to na dodatek wciąż nie wiadomo, kto stoi za postawieniem przy drodze specyficznego "stróża prawa". Co gorsza, według statystyki wykrywalności przestępczości, ostródzka policja nie wypada najlepiej na tle innych z województwa warmińsko-mazurskiego i zajmuje trzecie miejsce od końca.

Drewniany policjant pilnuje tu porządku. Prawdziwi policjanci na tropie dowcipnisia. Zobacz zdjęcia