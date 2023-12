Powstaje wyjątkowa atrakcja. Nowy park rozrywki konkurencją dla Energylandii?

Wiecie, gdzie leży Łutynówko? Wkrótce mają tu przyjeżdżać turyści ze świata. Ambitny plan

Łutynówko to osada położona w województwie warmińsko-mazurskim, w gminie Olsztynek. Mieszka tu niewiele ponad 100 osób. Już wkrótce ta miejscowość może być jednak popularnym punktem na mapie Polski. Wszystko za sprawą gigantycznej inwestycji, jaką jest park rozrywki. Jak informuje "Gazeta Wyborcza", Spółka Ptak kupiła w Łutynówku kilkaset hektarów ziemi. Ma tam powstać nowy park rozrywki. Uchwalono już plan zagospodarowania. Teraz zbierana jest dokumentacja, która pozwoli wystąpić o pozwolenie na budowę.

Starosta olsztyński Andrzej Abako uważa, że już w 2024 r. mogą rozpocząć się prace budowlane, a otwarcie pierwszych atrakcji planowane jest na rok 2025. Część z nich będzie zlokalizowana pod dachem, a inne na świeżym powietrzu. Ambicje parku w Łutynówku są ogromne. Ma on być konkurencją dla najpopularniejszego i największego parku rozrywki w Polsce, czyli Energylandii. W Łutynówku ma pojawić się atrakcja na skalę światową. Mówi się o najwyższej na świecie wieży swobodnego spadania. Przewyższać ma nawet Zumanjaro: Drop of Doom, czyli wieżę, która zlokalizowana jest na terenie parku rozrywki Six Flags Great Adventure w USA. Amerykańska wieża mierzy aż 126 m. Ta i inne atrakcje mają sprawić, że do niewielkiej miejscowości pod Olsztynkiem przyjeżdżać będą turyści nie tylko z kraju, ale i ze świata.

Źródło: "Gazeta Wyborcza"