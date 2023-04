Przyjechała po dziecko do szkoły. Skończyło się wizytą policji!

Dzięki wzorowej postawie świadka policjanci wyeliminowali z ruchu drogowego nietrzeźwą kierującą. W środę (12 kwietnia) około godz. 13:30 świadek zgłosił nidzickim policjantom, że osobowym fiatem pod jedną z miejscowych szkół podjechała pijana kobieta. Mundurowi ruszyli pod wskazany adres i zatrzymali 52-letnią mieszkankę Nidzicy, która "wydmuchała" przy alkomacie 3 promile. 52-latka straciła prawo jazdy, a na dodatek nie odebrała dziecka ze szkoły, na co nie pozwoliła nauczycielka. Do szkoły musiała wybrać się matka dziecka. O dalszym losie 52-latki zdecyduje sąd. Za przestępstwo prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości grozi jej kara do 2 lat pozbawienia wolności.

