Przypływ ciepła, a potem gwałtowne ochłodzenie! Pogodowe szaleństwo w regionie

Eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) przewidują, że w najbliższy weekend (14-15 października) pogodę w Polsce kształtował będzie niż z ośrodkiem nad Skandynawią. - Przemieszczającym się frontom atmosferycznym towarzyszyć będą opady deszczu i porywisty wiatr - czytamy w komunikacie IMGW. Sobota ciepła jak na połowę października, z temperaturą powyżej 20°C, ale w niedzielę ochłodzi się. Szczegóły poniżej.

Warmia i Mazury. Pogoda na sobotę (14 października)

W sobotę (14 października) - jak prognozuje IMGW - "Polska będzie wciąż w zasięgu niżu znad Szwecji". - Z zachodu na wschód kraju będzie się przemieszczał front chłodny, za którym napłynie chłodniejsze powietrze polarne morskie - czytamy w komunikacie. Ciśnienie wzrośnie. Na Warmii i Mazurach spodziewane są przelotne opady deszczu. Przed nami ciepły dzień, z temperaturą maksymalną od 19°C na zachodzie regionu do 24°C na wschodzie. - Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 65 km/h, południowo-zachodni - zapowiada IMGW.

Warmia i Mazury. Pogoda na niedzielę (15 października)

W niedzielę (15 października) - według prognoz IMGW - południowa część kraju znajdzie się "w zasięgu klina wyżu znad Irlandii". Z kolei północna Polska, w tym Warmia i Mazury, będzie na skraju niżu znad Finlandii. Co to oznacza dla naszego regionu? Pochmurny dzień z przelotnymi opadami deszczu i znaczne ochłodzenie. Na termometrach już tylko od 9°C na zachodzie regionu do 13°C na wschodzie. Ciśnienie wzrośnie, a wiatr będzie umiarkowany, okresami dość silny i porywisty, zachodni.