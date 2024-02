Warmińsko-mazurskie. Pogoda na sobotę. Prognoza IMGW na 24.02.2024

IMGW zapowiada najbliższy weekend (24-25 lutego) jako czas z dość dynamiczną i zmienną pogodą w wielu rejonach Polski. - W sobotę strefa opadów przemieści się na północ, a na południu pojawią się rozpogodzenia. W niedzielę będzie na ogół pogodnie, jedynie początkowo na północy i wschodzie możliwy słaby przelotny deszcz - czytamy w komunikacie IMGW.

W sobotę (24 lutego) - według ekspertów - "Polska pozostanie pod wpływem niżu, którego ośrodek przemieści się znad Morza Północnego nad Morze Norweskie". - Nad obszarem kraju zalegać będzie strefa pofalowanego frontu atmosferycznego. Pozostaniemy w polarnej morskiej masie powietrza, we wschodniej połowie kraju nieco cieplejszej - prognozuje IMGW. W nocy spadek ciśnienia, w ciągu dnia - wzrost.

Sobota na Warmii i Mazurach będzie pochmurnym dniem. Spadnie deszcz, do 10 mm w rejonie Zalewu Wiślanego. Termometry pokażą maksymalnie od 6°C do 10°C. - Wiatr umiarkowany, początkowo dość silny, w porywach do 55 km/h, z kierunków południowych - zapowiada IMGW.

Warmińsko-mazurskie. Pogoda na niedzielę. Prognoza IMGW na 25.02.2024

W niedzielę (25 lutego) - jak informuje IMGW - "Polska będzie pomiędzy zatoką niżu znad Francji, a wyżem znad Rosji". - Na wschodzie kraju zaznaczy się strefa frontu atmosferycznego. Z południowego zachodu Europy będzie napływać ciepła polarna morska masa powietrza - czytamy w komunikacie IMGW. Ciśnienie spadnie.

Na Warmii i Mazurach więcej chwil ze słońcem niż w sobotę, choć możliwy jest przelotny deszcz. Cieplej, na termometrach maksymalnie 10-12°C. - Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, z kierunków południowych, tylko początkowo zachodni - prognozuje IMGW.

Quiz. Pogoda po angielsku Pytanie 1 z 12 "Pogoda" to po angielsku... weather wind water Dalej