Schorowana kotka porzucona przy śmietniku. Trwają poszukiwania właściciela

Zobaczył zdjęcia sąsiadów w sieci. Zamiast dać "lajka", włamał się ich do mieszkania

Olsztyńskie schronisko dla zwierząt zamieściło na swoim profilu w mediach społecznościowych zdjęcie biało-rudo-czarnej kotki. - Jeśli ktoś kojarzy koteczkę prosimy o informacje dotyczące właściciela - zaapelowali pracownicy schroniska. Agata Jastrzębska z olsztyńskiego schroniska powiedziała PAP, że kotkę przywiozła do schroniska pani sprzątająca osiedle przy ul. Iwaszkiewicza w Olsztynie. - Zauważyła, że przy wiacie śmietnikowej stoi zamknięty w transporterze kot. Pani myślała, że ktoś na chwilę kotka zostawił, może zapomniał zabrać odjeżdżając autem, ale gdy po kilku godzinach zobaczyła, że klatka ze zwierzęciem ciągle stoi przy śmietniku przywiozła kota do nas, gdyż zrozumiała, że kota ktoś w taki sposób porzucił - powiedziała Jastrzębska i dodała, że dotąd ze schroniskiem nie skontaktował się nikt, kto by tego kota poszukiwał.

Podczas badania w schronisku stwierdzono, że kotka ma guza listwy mlecznej. - Trafiła na obowiązkową kwarantannę. Będziemy ją leczyć i szukać jej domu, ale dobrze by było, by właściciel powiedział nam o historii tego kota. Prosimy wszystkich, którzy kojarzą kota o kontakt z nami - powiedziała Jastrzębska. Schronisko nie zgłosiło sprawy porzucenia kota przy śmietniku policji. - Nie wiemy ani kiedy, ani kto to zrobił, nie mamy świadków tego zdarzenia - przyznała Jastrzębska.

QUIZ. Przysłowia ze zwierzętami. Orły zdobędą minimum 12/15 Pytanie 1 z 15 Zaczynamy! Kto harcuje, gdy nie ma kota? myszy psy wróble Dalej