Poszkodowany w krytycznym stanie

Siedmiu na jednego! Brutalne pobicie 20-latka w parku. Wszystko się nagrało!

Policjanci opisując to, co stało się w piskim parku, piszą bez ogródek – to bestialski czyn. Siedem osób brutalnie pobiło 20-latka. To, co zrobili, nagrały kamery monitoringu. Mundurowym bardzo szybko zajęło ustalenie, kto może stać za brutalnym atakiem. To mieszkańcy Pisza i Rucianego-Nidy w wieku 16 od 19 lat. O ich dalszym losie zdecyduje sąd.