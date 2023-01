Eskorta policji do szpitala w Olsztynie. Dziewczynka potrzebowała pomocy

W poniedziałek (2 stycznia) około godz. 12:00 na DK 16 w miejscowości Wrócikowo w powiecie olsztyńskim do policjantów drogówki podjechał kierowca skody. Mężczyzna powiedział, że razem z żoną wiezie do szpitala swoja 15-miesięczną córkę. Dziewczynka wymagała natychmiastowej pomocy medycznej. Jej stan zdrowia pogarszał się z minuty na minutę. Policjanci, w obawie o zdrowie i życie dziecka, podjęli decyzję o pilotażu auta do szpitala. 20-kilometrowa trasa do Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie przebiegła bardzo szybko. Skuteczna i szybka interwencja policjantów sprawiła, że dziewczynka w porę trafiła do szpitala, gdzie uzyskała fachową pomoc.

Poniżej wideo ze zdarzenia

Policjanci z @kmpolsztyn eskortowali samochód, w których znajdowała się 15-miesięczna dziewczynka potrzebująca natychmiastowej pomocy medycznej. Dziecko szybko trafiło do szpitala, gdzie otrzymało specjalistyczną pomoc.#PomagamyiChronimyhttps://t.co/ctrCuY9Esz pic.twitter.com/Y5LCZriLMU— Policja Olsztyn (@kmpolsztyn) January 3, 2023

Sonda Czy masz zaufanie do policji? Tak Nie