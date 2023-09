i Autor: Unsplash

quiz

Tablice rejestracyjne w warmińsko-mazurskim. Znasz wszystkie? [QUIZ]

Jeśli na swojej drodze spotykasz pojazd, którego rejestracja zaczyna się na literę N, to znaczy, że jest to auto zarejestrowane w województwie warmińsko-mazurskim. Ale jak odróżnić auto z Olsztyna od auta z Giżycka? Co oznacza rejestracja ze skrótem NNM? Sprawdź w naszym quizie, czy rozpoznasz tablice rejestracyjne z Warmii i Mazur.