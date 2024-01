Taki będzie weekend na Warmii i Mazurach. Śnieg, wichury i zawieje!

Wójt Grunwaldu skazany. Pisał do Morawieckiego u "układzie" i "skorumpowanej machinie"

Warmia i Mazury. Pogoda na sobotę (20 stycznia). Prognoza IMGW

W sobotę (20 stycznia) północna i środkowa część Polski - jak zapowiada IMGW -"znajdzie się w zatoce niżu przemieszczającego się znad południowej Skandynawii nad Litwę, w strefie frontów atmosferycznych, za którymi z północnego zachodu napłynie cieplejsze powietrze polarne morskie". - Południe Polski pozostanie pod wpływem klina wyżu znad południowych Niemiec i Austrii w chłodniejszym powietrzu. Ciśnienie na północy kraju przejściowo będzie spadać, na pozostałym obszarze wystąpi jego wzrost - czytamy w komunikacie IMGW. Na Warmii i Mazurach sobota (20 stycznia) będzie dniem pochmurnym, z przelotnymi opadami śniegu. Spaść może do 6 cm białego puchu. Maksymalna temperatura nieznacznie powyżej zera. Wiatr umiarkowany i dość silny, początkowo w porywach do 70 km/h, w ciągu dnia stopniowo słabnący, zachodni. Wiatr może powodować zawieje i zamiecie śnieżne, które miejscami mogą ograniczyć widzialność do 100 m.

Warmia i Mazury. Pogoda na niedzielę (21 stycznia). Prognoza IMGW

W niedzielę (21 stycznia) - według prognoz IMGW - "Polska będzie w obszarze wyżu z centrum w rejonie Węgier, jedynie na północny zachód zacznie nasuwać się zatoka niżu znad Szkocji". Polska pozostanie w powietrzu polarnym morskim. Na początku dnia wzrost ciśnienia, później spadek. Na Warmii i Mazurach nadal sporo chmur. Słabe opady śniegu na północy regionu. Temperatura maksymalna będzie się wahać w okolicach zera. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i południowy.

Źródło: IMGW

