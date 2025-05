Tłumy wiernych opanują warmińskie miasto. Takiego wydarzenia nigdy tutaj nie było!

Impulsem były słowa papieża Jana Pawła II, który przypomniał o męczennikach XX wieku i apelował o to, by kościół o nich nie zapominał. Przez kilkadziesiąt lat komunizmu o okolicznościach śmierci sióstr nie można było mówić. My, wiedząc, że siostry zginęły "po cichu", po słowach papieża zaczęłyśmy gromadzić świadectwa. Ich ogrom dowiódł, że mamy do czynienia z niezwykłymi postaciami.