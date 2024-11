Tragedia na jeziorze Niegocin! Nie żyje 32-latek

"Chciałem im to odebrać"

Jak poinformowała PAP rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Giżycku asp. sztab. Iwona Chruścińska, policja otrzymała informację, że w sobotę, 9 listopada ok. godz. 10.00 do wody z pomostu wskoczył z niewyjaśnionych przyczyn młody mężczyzna. Było to przy porcie ekomarina nad jeziorem Niegocin.

- Został podjęty z wody przez służby ratunkowe i przetransportowany do szpitala. Przez godzinę ratownicy prowadzili reanimację mężczyzny. Ale mimo ich wysiłków, mężczyzna zmarł - poinformowała policjantka.

Policja ustaliła tożsamość mężczyzny

Ustalono tożsamość mężczyzny - to 32-letni mieszkaniec Giżycka. Policja ustala okoliczności tego tragicznego zdarzenia. To 45. ofiara wody w tym roku na Warmii i Mazurach.

