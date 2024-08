Rajdowy mistrz świata miał wypadek w pobliżu Gołdapi. Sebastien Ogier trafił do szpitala

Antonowo. Śmiertelny wypadek w zakładach mięsnych

Do zdarzenia doszło we wtorek, 13 sierpnia, po południu. W zakładach mięsnych w miejscowości Antonowo pod Giżyckiem zginął 40-letni pracownik. Jak poinformowała asp. szt. Iwona Chruścińska, oficer prasowa giżyckiej policji, mieszkaniec Kętrzyna pracował przy obsłudze jednej z maszyn do obrabiania drobiu.

- Na miejscu jest prokurator, policyjny technik, policjanci. Wszystkie okoliczności tego zdarzenia będą ustalane – mówi asp. szt. Iwona Chruścińska.

Ze względu na pracę na miejscu zdarzenia grupy wyjaśniającej wypadek, policja na razie nie udziela szczegółowych informacji na temat tragedii.