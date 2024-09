Śmiertelny wypadek. Utrudnienia na DK 16 pod Barczewem

Tragedia na DK 16 w okolicy Barczewa. W poniedziałek (30 września) rano doszło tam do śmiertelnego wypadku samochodowego. Według wstępnych ustaleń Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie, kierowca osobowego samochodu zderzył się z ciężarówką. Kierujący "osobówką" trafił do szpitala, ale niestety, życia mężczyzny nie udało się uratować. W zdarzeniu ranny został również pasażer ciężarówki. Ruch na DK16 na odcinku Barczewo - Łęgajny odbywa się wahadłowo. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Policjanci proszą o cierpliwość i jeśli to możliwe, wybranie innej trasy.

Mundurowi apelują również o ostrożną jazdę, szczególnie w takich warunkach, jakie obecnie panują na drogach Warmii i Mazur. Mgła ogranicza widoczność i utrudnia bezpieczną jazdę.

Uwaga kierowcy! Zablokowana DK16 w okolicy Barczewa. Policjanci pracuja na miejscu wypadku drogowego. Wg wstepnych ustalen kierujacy osobowka zderzyl sie czolowo z pojazdem ciezarowym. Trwaja czynnosci sluzb. pic.twitter.com/Glj3ZeKdbO— Policja Olsztyn (@kmpolsztyn) September 30, 2024

Aktualizacja: Kierujący pojazdem osobowym zmarł w szpitalu. W zdarzeniu ranny został również pasażer ciężarówki. Ruch na DK16 (Barczewo- Łęgajny) odbywa się wahadłowo. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Prosimy o cierpliwość i, jeśli to możliwe, wybranie innej trasy. pic.twitter.com/at92ekkJKd— Policja Olsztyn (@kmpolsztyn) September 30, 2024