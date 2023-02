Zarąbali Ryszarda siekierą i poszli pić dalej

Do zabójstwa doszło w kamienicy oddalonej zaledwie 300 m od komisariatu policji w Olsztynku (woj. warmińsko-mazurskie). 17 lutego 2021 r. Ryszard K. zaprosił do siebie dwóch kolegów. Alkohol lał się strumieniami. Butelki po wódce opróżniali jedną za drugą. Jak to często bywa w takich sytuacjach, impreza wymknęła się spod kontroli. Doszło do kłótni. W ruch poszła siekiera. Ryszard K. został zamordowany.

Brutalny mord o dziwo nie przerwał libacji. Sprawcy nie uciekli. Bawili się dalej, jakby nigdy nic. Dopiero po trzech dniach do drzwi mieszkania zapukała jedna z sąsiadek Ryszarda K.. Kiedy weszła do środka, zobaczyła zakrwawiony dywan i wystające spod niego nogi. – Rozmawiałem z nią. Te zbiry próbowały ją zastraszyć, pobić, ale udało jej się uciec – mówił w rozmowie z "Super Expressem" niedługo po tragedii pan Robert mieszkający w sąsiedniej kamienicy.

Przed policją schowali się pod prysznicem

To właśnie sąsiadka powiadomiła o przerażającej zbrodni. Kiedy funkcjonariusze tam pojechali, nikt im nie otwierał. Strażacy wyważyli drzwi, a wtedy w środku odkryto ciało mężczyzny. Łukasz O. i Stanisław N. szybko wpadli w ręce mundurowych. Obaj ukrywali się w mieszkaniu ich kolegi, gdzie ukrywali się w łazience pod prysznicem.

Zabójstwo w Olsztynku. Wyrok 20 lutego

Prokuratura Okręgowa w Olsztynie skierowała 30 maja 2022 r. do Sądu Okręgowego w Olsztynie akt oskarżenia przeciwko Łukaszowi O. i Stanisławowi N. Mężczyźni oskarżeni są o zabójstwo Ryszarda K. Proces rozpoczął się w 29 września 2022 r. przed Sadem Okręgowym w Olsztynie. Obaj oskarżeni w pierwszym dniu procesu nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów i odmówili złożenia wyjaśnień. Kolejna z kilku rozpraw w tej sprawie odbyła się w środę (15 lutego). Wyrok sąd ogłosi w poniedziałek (20 lutego).

