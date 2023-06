Trzy kąpieliska miejskie w Olsztynie. Początek sezonu

- Kąpieliska będą funkcjonowały codziennie od godziny 10 do 18. W tym czasie będą strzeżone przez wykwalifikowaną kadrę ratowniczą. Jednocześnie apelujemy do wszystkich o rozsądek i przestrzeganie zasad plażowania i kąpieli - przekazał PAP rzecznik olsztyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Zbigniew Szymula. Jak dodał, strzeżone kąpieliska w Olsztynie obejmują łącznie ponad 200 m linii brzegowej. Posiadają certyfikaty bezpieczeństwa, są strzeżone przez doświadczonych ratowników wodnych i pozostają pod stałym nadzorem służb sanitarnych. Są wyposażone w stanowiska ratownicze z apteczkami pierwszej pomocy.Dwa z miejskich kąpielisk będą funkcjonować w Centrum Rekreacyjno-Sportowym Ukiel przy ul. Kapitańskiej: pierwsze w centralnej części kompleksu, a drugie nieopodal boisk do siatkówki plażowej. Na tym jeziorze jest też Wodny Plac Zabaw dla dzieci i młodzieży.

Plażowicze będą mieli do dyspozycji szatnie z zapleczem sanitarnym, prysznice, platformy wypoczynkowe, place zabaw dla dzieci, wypożyczalnie sprzętu sportowego i pływającego, boiska do siatkówki plażowej i koszykówki, usługi gastronomiczne, pomosty spacerowe i widokowe. Trzecie strzeżone kąpielisko zorganizowano nad jeziorem Skanda.

W tym sezonie w woj. warmińsko-mazurskim są 44 kąpieliska wyznaczone uchwałami rad gmin. Sezon kąpielowy trwa od 1 czerwca i do 30 września, ale od decyzji organizatorów poszczególnych kąpielisk zależy, czy będą one otwarte przez cały sezon, czy tylko przez jego część. Osoby planujące wypoczynek nad wodą mogą sprawdzić za pośrednictwem internetu czystość wody w kąpieliskach morskich i śródlądowych w "serwisie kąpieliskowym" prowadzonym przez Departament Zdrowia Publicznego Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Działa on pod adresem sk.gis.gov.pl. Można tam znaleźć informacje m.in. o jakości wody, infrastrukturze kąpieliska oraz terminie rozpoczęcia i zakończenia sezonu w wybranym kąpielisku.

