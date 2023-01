Młode rodzeństwo zginęło w wypadku na ul. Bałtyckiej. Co nowego w sprawie?

Ukradł puszkę WOŚP i poszedł się napić. Policjanci zatrzymali go podczas domowej awantury

W poniedziałek (16 stycznia) z jednego ze sklepów spożywczych na terenie Mrągowa ktoś ukradł przyklejoną na ladzie puszkę z datkami dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Policjanci zgłoszenie o kradzieży otrzymali dzień później. Pracownik sklepu po przejrzeniu monitoringu przypuszczał, że może to być znany im ze wcześniejszych kradzieży mężczyzna. Tego samego dnia mrągowscy policjanci zostali skierowani na interwencję domową, gdzie pijany mężczyzna wszczął awanturę. - Policjanci podjęli decyzję o jego zatrzymaniu do wytrzeźwienia i trafił do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych - mówi mł. asp. Paulina Karo z Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie. Okazało się, że tym awanturnikiem był sprawca kradzieży puszki WOŚP.

Mężczyzna po wytrzeźwieniu usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem. 19-latek przyznał się do kradzieży puszki z datkami, nie był jednak w stanie powiedzieć, ile gotówki było w środku Okazało się, że 19-latek przeznaczył pieniądze, które były darem serca na alkohol, po którym zaczął się w domu awanturować. O dalszych losach 19-latka zdecyduje sąd.

Sonda Czy wesprzesz zbiórkę WOŚP 2023? TAK NIE