Vladimir nie pogodził się z rozstaniem. Byłą partnerkę zaatakował w pracy

Vladimir S. przyszedł z nożem do pracy byłej partnerki. Zadał trzy ciosy nożem

Sprawa dotyczy zdarzenia, do którego miało dojść w dniu 29 marca 2023 r. w jednym z zakładów pracy na terenie gminy Dywity (woj. warmińsko-mazurskie). Jak ustalił prokurator, oskarżony Vladimir S. oraz pokrzywdzona kobieta pracowali razem i od pewnego czasu byli parą. Kobieta postanowiła jednak zakończyć związek, co nie spodobało się oskarżonemu. 29 marca 2023 r. wieczorem Vladimir S. przyszedł do zakładu pracy i zaatakował pokrzywdzoną nożem. Mężczyzna zadał trzy ciosy: dwa w udo oraz jeden w okolice jamy brzusznej. Według prokuratora, Vladimir S. usiłował dokonać zabójstwa pokrzywdzonej. Kto wie, czy nie doszłoby do tragedii, gdyby kobiecie nie pomogli inni pracownicy zakładu, którzy odciągnęli ją od Vladimira S. Napastnik został obezwładniony, a kobiecie udzielono pomocy.

Vladimir S. w pierwszym dniu procesu przed Sądem Okręgowym w Olsztynie nie kwestionował swojego udziału w tym zdarzeniu, jednak zapewniał, że chciał tylko postraszyć pokrzywdzoną nożem i nigdy nie chciał zrobić jej krzywdy. Olsztyński sąd przesłuchał też świadków, m.in. pokrzywdzoną kobietę. Proces Vladimira S. będzie kontynuowany 24 października 2023 r. Sąd planuje m.in. przesłuchanie kolejnych świadków.