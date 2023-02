Brutalny gwałt w Olsztynie. Pięciu oprawców i jedna bezbronna kobieta. To, co jej zrobili, nie mieści się w głowie

IMGW wydało na weekend ostrzeżenie II stopnia (pomarańczowy alert meteo) dla Warmii i Mazur przed silnym wiatrem. Ostrzeżenie dotyczy wszystkich powiatów woj. warmińsko-mazurskiego. - Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości 35 km/h do 50 km/h, w porywach do 90 km/h, lokalnie do 100 km/h, z południowego zachodu i zachodu. Najsilniejsze porywy wiatru wystąpią w nocy oraz w sobotę rano - czytamy w komunikacie.

Pogoda Warmia i Mazury. Prognoza IMGW [Sobota, 18 lutego]

W sobotę (18 lutego) - według IMGW - "Polska będzie w zasięgu głębokiego i aktywnego niżu znad środkowego Bałtyku. Na południu i południowym zachodzie kraju obecna strefa frontu atmosferycznego. Z zachodu napłynie chłodniejsze powietrze polarne morskie." Ciśnienie będzie się wahać. Na Warmii i Mazurach dzień będzie pochmurny. Uwaga na silny wiatr, od 40 km/h do 50 km/h, w porywach do 90 km/h, a punktowo nawet do 100 km/h. Wichura osłabnie po południu. Termometry w regionie pokażą od 3°C do 6°C.

Pogoda Warmia i Mazury. Prognoza IMGW [Niedziela, 19 lutego]

W niedzielę (19 lutego) silny wiatr nie będzie już nam dokuczać. Jak prognozuje IMGW, "Polska będzie w zasięgu niżu znad zachodniej Rosji". - Z zachodu będzie napływała chłodna polarna morska masa powietrza - informują meteorolodzy. Na Warmii i Mazurach nadal dużo chmur z opadami deszczu, deszczu ze śniegiem lub mokrego śniegu. Temperatura maksymalna od 2°C do 5°C.

Źródło: IMGW

17.02.2023 14:30 #IMGWlive Pogodę w weekend będzie kształtował głęboki i aktywny niż z frontami atmosferycznymi. Przyniesie on bardzo silny wiatr, ale także duże zachmurzenie i opady deszczu, lokalnie deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu.Szczegóły:https://t.co/W7AirPIUSs pic.twitter.com/N5xQFBSGd3— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) February 17, 2023

