Pogoda na weekend. Wiatr nad Polską. Ostrzeżenia pogodowe IMGW

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenia pogodowe przed wichurami, które w Polsce pojawią się w najbliższy weekend. Wiatr nad Polską ma osiągać porywy ponad 100 km/h. Alerty meteo pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia obowiązują w całym kraju. Warmia i Mazury oznaczone są kolorem pomarańczowym, co oznacza ostrzeżenie pogodowe IMGW drugiego stopnia. Co to oznacza? - Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości 35 km/h do 50 km/h, w porywach do 90 km/h, lokalnie do 100 km/h, z południowego zachodu i zachodu. Najsilniejsze porywy wiatru wystąpią w nocy oraz w sobotę rano - czytamy w komunikacie IMGW, które zastrzega, że "ostrzeżenie może być kontynuowane z niższym stopniem". Alert meteo o wichurach w weekend na Warmii i Mazurach dotyczy wszystkich powiatów w woj. warmińsko-mazurskim. Prawdopodobieństwo silnego wiatru w regionie oceniane jest na 80 proc. Ostrzeżenia pogodowe przed silnym wiatrem obowiązują od piątku (17 lutego) i godz. 21 do soboty (18 lutego) i godz. 18.

17.02.2023 6:45 #IMGWliveZostały wydane ostrzeżenia meteorologiczne przed silnym wiatrem. Największe porywy są prognozowane nad morzem (do 125 km/h), ale niebezpiecznie będzie w całym kraju.https://t.co/X0qPEdwOPO#IMGWmeteo #wiatr pic.twitter.com/GbtkyV9nYC— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) February 17, 2023

Wichury w weekend. Wiatr nad Polską może spowodować utrudnienia

O tym, jak groźne potrafią być porywy wiatru z prędkością 70 km/h, mówi rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski. Wyjaśnia, że "niebezpieczny jest już wiatr powyżej 70 km/h". Wiejący z prędkością powyżej 90 km/h potrafi uszkodzić budynki, połamać drzewa i gałęzie, ale przy prędkości 115 km/h lub więcej "wyrywa drzewa z korzeniami, a nawet powoduje bardzo poważne uszkodzenia budynków".

Przed nami zatem niebezpieczny czas w pogodzie. Wichury w Polsce sprawią, że groźnie może być na lądzie, wodzie i w powietrzu. Na drogach mogą występować utrudnienia, np. z powodu konarów drzew, które przewróci silny wiatr. Wichury w Polsce mogą też zrywać linie energetyczne. Niewykluczone są więc przerwy w dostawach energii. Ruch powietrzny również może być utrudniony z powodu wiatru nad Polską. Warto więc w najbliższych godzinach śledzić ostrzeżenia pogodowe.

