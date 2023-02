Tłusty czwartek 2023. Tu jedzą anielskie ruchańce zamiast pączków. Co to takiego? Nazwa śmieszy, ale smak zachwyca!

Wichury w weekend na Warmii i Mazurach. Wiatr 100 km/h. Może zabraknąć prądu. Samorządowcy ostrzegają

Służby meteorologiczne prognozują wichury w całym woj. warmińsko-mazurskim. - Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości 35 km/h do 50 km/h, w porywach do 90 km/h, lokalnie do 100 km/h, z południowego zachodu i zachodu. Najsilniejsze porywy wiatru wystąpią w nocy oraz w sobotę rano - czytamy w komunikacie IMGW.

Przed wichurami na Warmii i Mazurach ostrzegają nie tylko meteorolodzy. Lokalni samorządowcy także proszą mieszkańców o zachowanie ostrożności w najbliższych godzinach. - Prosimy wszystkich o uprzątnięcie balkonów, zabranie z nich wszystkich rzeczy, które może porwać wiatr. Prosimy o pozamykanie okien, o uważanie na siebie i sąsiadów, dbajmy o siebie wzajemnie, pomagajmy w razie potrzeby - zaapelowała rzecznik prasowa olsztyńskiego ratusza Marta Bartoszewicz.

Wiatr wiejący z prędkością 100 km/h może uszkodzić drzewa, a także zrywać linie energetyczne. Na problemy z brakiem prądu zwraca uwagę burmistrz Mikołajek. Piotr Jakubowski w mediach społecznościowych poprosił mieszkańców swojej gminy, by zapewnili sobie "dostęp do świec, zapałek, latarek", poprosił o naładowanie telefonów. Burmistrz poprosił też, by gospodarze zabrali trzymane na dworze zwierzęta do zamkniętych, bezpiecznych pomieszczeń. - Nie parkujmy pojazdów w pobliżu drzew, rusztowań, trakcji elektrycznych - wymienił Jakubowski.

17.02.2023 6:45 #IMGWliveZostały wydane ostrzeżenia meteorologiczne przed silnym wiatrem. Największe porywy są prognozowane nad morzem (do 125 km/h), ale niebezpiecznie będzie w całym kraju.https://t.co/X0qPEdwOPO#IMGWmeteo #wiatr pic.twitter.com/GbtkyV9nYC— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) February 17, 2023