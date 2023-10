Dopasujesz polityka do partii? Sprawdź swoją wiedzę w quizie!

Prognoza IMGW na weekend. Pogoda na sobotę (7 października)

Jak prognozuje IMGW, "w najbliższy weekend pogodę w Polsce będzie kształtował niż z układem frontów, który znad południowej Skandynawii przemieści się dynamicznie nad zachodnią Rosję". Od soboty (7 października) zacznie się ochładzać, a jesień pokaże swoje brzydkie oblicze: z opadami deszczu i silnym wiatrem, potęgującym uczucie chłodu. Tego dnia nasz kraj - według prognoz IMGW - "będzie w zasięgu niżu, który znad Estonii przemieści się nad zachodnią Rosję". - Z północnego zachodu w głąb kraju przemieszczał się będzie chłodny front atmosferyczny. Z północnego zachodu napłynie powietrze polarne morskie, za frontem chłodniejsze - czytamy w komunikacie. Ciśnienie powoli wzrośnie.

Na Warmii i Mazurach dzień będzie pochmurny, ale po południu pojawi się więcej przejaśnień. Wcześniej możliwe przelotne opady deszczu. Na termometrach od 14°C do 17°C. - Wiatr dość silny i silny (od 30 km/h do 40 km/h), w porywach do 80 km/h, w rejonie Zalewu Wiślanego około 90 km/h, po południu od zachodu regionu słabnący, zachodni - zapowiada IMGW, które wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym wiatrem dla całego woj. warmińsko-mazurskie.

Prognoza IMGW na weekend. Pogoda na niedzielę (8 października)

W niedzielę (8 października) - według IMGW - "Polska znajdzie się na skraju rozległego niżu znad zachodniej Rosji, a od zachodu będzie stopniowo rozbudowywać się wyż znad Morza Północnego". Ciśnienie lekko wzrośnie i będzie napływać chłodne powietrze polarne morskie. Na Warmii i Mazurach wciąż sporo chmur i przelotny deszcz. Zrobi się chłodniej, na termometrach zaledwie od 8°C do 11°C. Wiatr słabszy niż w sobotę, ale wciąż możliwe porywy do 60 km/h.

Synoptyczna prognoza pogody na weekend🍃🌦️ W piątek nieznacznie ocieplenie, od soboty zacznie się ochładzać. Aura jesienna, deszczowa i wietrzna, a w niedzielę niska temperatura.Wiatr, w nocy z piątku na sobotę oraz w sobotę, może być groźny❗️https://t.co/MF2205y9B4#IMGW pic.twitter.com/AvlSt3ALue— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) October 6, 2023

