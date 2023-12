Kierowcy zakręciło się w głowie i wpadł do tunelu. Ciężarówka nadaje się na złom

Wichury na Warmii i Mazurach. Alerty meteo I i II stopnia

IMGW najgorszą sytuację prognozuje w powiecie elbląskim i Elblągu, a także w powiatach: iławskim, ostródzkim, działdowskim i nowomiejskim. Dla tych powiatów wydano pomarańczowy alert meteo II stopnia. - Prognozuje się wystąpienie bardzo silnego wiatru o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 100 km/h, z zachodu - czytamy w komunikacie IMGW.

Na pozostałym obszarze woj. warmińsko-mazurskiego również może być niespokojnie. Żółty alert meteo pierwszego stopnia IMGW wydało dla powiatów:

bartoszyckiego,

braniewskiego,

kętrzyńskiego,

lidzbarskiego,

mrągowskiego,

nidzickiego,

szczycieńskiego,

piskiego,

olsztyńskiego i Olsztyna

IMGW informuje, że na tym obszarze prognozowany jest silny wiatr o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 85 km/h. Według synoptyków, wichury na Warmii i Mazurach spodziewane są od wieczora w czwartek (21 grudnia) do późnego wieczora w piątek (22 grudnia). Prawdopodobieństwo wystąpienia niebezpiecznych zjawisk pogodowych wynosi 80 proc.

