Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024. Kto startuje z warmińsko-mazurskiego?

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024. Kiedy się odbędą?

Zgodnie z Kodeksem wyborczym wybory do Parlamentu Europejskiego zarządza prezydent w drodze postanowienia, nie później niż na 90 dni przed dniem wyborów, wyznaczając ich datę na dzień wolny od pracy, przypadający w okresie wyborczym ustalonym w przepisach prawa Unii Europejskiej. Tegoroczne wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w różnych państwach Unii Europejskiej w dniach 6–9 czerwca. W Polsce będzie wybieranych 53 posłów do PE. Nastąpi to w niedzielę, 9 czerwca.

Wybory do PE. Znamy listę kandydatów z Warmii i Mazur. Zobacz listy!

W czwartek (2 maja) o godz. 16:00 minął termin zgłaszania w Państwowej Komisji Wyborczej list z nazwiskami kandydatów i kandydatek w wyborach 9 czerwca do Parlamentu Europejskiego. Zarejestrowano osiem komitetów. Są to: Koalicja Obywatelska, Prawo i Sprawiedliwość, Lewica, Konfederacja Wolność i Niepodległość, Normalny Kraj, Polska Liberalna Strajk Przedsiębiorców, Trzecia Droga, Bezpartyjni Samorządowcy - Normalna Polska w Normalnej Europie oraz Polexit.

Lista kandydatów wygląda następująco:

Koalicja Obywatelska:

Jacek Protas; Tomasz Frankowski; Anna Wojciechowska; Alicja Łepkowska – Gołaś; Małgorzata Bochniarz; Małgorzata Milbrat – Pyżyńska; Marek Tyszkiewicz; Ireneusz Weryk; Anna Naszkiewicz; Anna Augustyn.

Trzecia Droga oraz PSL:

Paweł Zalewski; Stefan Krajewski; Barbara Okuła; Wioletta Jaskólska; Ignacy Niemczycki; Agnieszka Górska; Maciej Dybowski; Maria Niklińska; Kazimierz Ganzke; Marcin Możdżonek.

Lewica:

Bożena Przyłuska; Edyta Kondzior; Urszula Wiadrowska; Andrzej Aleksiejczuk; Tomasz Mańczuk; Marta Mroczkowska; Beata Dalkowska; Ireneusz Dzienisiewicz; Tomasz Krutul; Marcin Kulasek.

Prawo i Sprawiedliwość:

Maciej Wąsik; Karol Karski; Adam Andruszkiewicz; Iwona Arent; Olga Semeniuk-Patkowska; Jacek Bogucki; Bogusława Orzechowska; Bernadeta Krynicka; Robert Gontarz; Sebastian Łukaszewicz.

Konfederacja:

Piotr Cezary Lisiecki; Jan Krysiak; Karol Kiciński; Zbigniew Jaskowski; Paulina Gołębiewska; Katarzyna Wojciechowska; Aneta Duda-Bejanarowicz; Agnieszka Dębkowska; Magdalena Wiśniewska; Konrad Krupiński.

Bezpartyjni Samorządowcy:

Brzozowska Urszula Agnieszka; Zakrzewski Łukasz; Kosno Rafał Marcin; Dańkowska Zorina Lila; Burchardt Leszek Grzegorz; Czarnowska Paulina; Sokołowski Kamil; Czerniawska Weronika Katarzyna; Biliński Piotr Robert; Hołownia Krzysztof Radosław.

Normalny Kraj:

Galej Jarosław; Poźniak Tadeusz; Radziszewska Dorota; Gosk Leszek; Nowosielska Danuta; Czapliński Marian; Młodzianowska Marta; Erdene-Ochir Alina; Żurawska-Wiącek Monika; Olęncki Patryk.

Polexit:

Kuziemka Miłosz; Gierwatowski Jacek; Kaczor Anna; Jajszczak Natalia; Pszenny Dawid; Gol Katarzyna; Dobrek Włodzimierz; Maciejewska Agnieszka; Dąbek Jolanta; Wiewiórka Maciej.

