Wygrana w Eurojackpot w Ostródzie. Za taką kasę poleci na odlotowe wakacje!

Ostróda. Wygrał ponad 200 tysięcy w Eurojackpot

Losowanie Eurojackpot we wtorek (13 czerwca) było szczęśliwe dla gracza z Ostródy, który wypełnił kupon przy ul. Piastowskiej 5. Szczęśliwiec wzbogacił się o kwotę 225 315 zł. Zbliżają się wakacje, a taka suma pozwoli zaplanować sobie zbliżające się wakacje i spędzić je w najbardziej egzotycznych zakątkach świata.

Jak grać w Eurojackpot?

Grać można w kolekturach Lotto lub online na stronie www.lotto.pl. Należy wytypować 5 z 50 i 2 z 12 liczb - samodzielnie lub metodą chybił-trafił. Można grać na wiele zakładów jednocześnie, co zwiększa szansę na wygraną. Można także zagrać na cztery kolejne losowania lub subskrybować kupon, aby brał udział w każdym kolejnym losowaniu gry do momentu odwołania subskrypcji. Od 29 marca 2022 r. losowania Eurojackpot odbywają się nie raz, ale dwa razy w tygodniu: we wtorki i w piątki.

