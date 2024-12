Zdrapał okrągły milion! Takiego prezentu na święta nie mógł sobie wymarzyć!

Olsztyn. "Wydrapał sobie" bogatego Mikołaja. Tuż przed świętami wzbogacił się o milion złotych!

Kolejna wygrana w Lotto! Znakomity prezent na święta i to tuż przed Wigilią sprawił sobie gracz, który wydrapał sobie okrągły 1 000 000 zł w Zdrapce „Droga do miliona”. Szczęśliwy za 20 zł los kupił w punkcie Lotto przy ul. Limanowskiego 3 w Olsztynie. "Droga do miliona" to nowość od Zdrapek, w punktach Lotto jest od 10 października. Gra polega na odkrywaniu ukrytych pól na kartoniku, zdrapując kolejne okienka zgodnie z instrukcją. Gracz szuka symboli lub liczb, które muszą pasować do określonych warunków, aby wygrać jedną z nagród. Jeśli okienko "twoja liczba" zgadza się z okienkiem "wygrywająca liczba", zdrapka jest zwycięska.

Stolica Warmii i Mazur jest ostatnio bardzo szczęśliwa dla graczy Lotto. Kilka tygodni temu, w listopadzie 2024 r., w kolekturze przy ul. Zbigniewa Herberta 16 ktoś trafił „szóstkę” w Lotto i wygrał ponad 4 miliony złotych, a dokładnie 4 027 772,90 zł.

Miliony złotych czekają na graczy LOTTO każdego dnia. W Wigilię (24 grudnia) odbędzie się losowanie Eurojackpot, a w puli na główne wygrane może się znaleźć nawet 100 milionów zł. - Również we wtorek na graczy czeka kumulacja w Lotto, a w niej nawet 12 000 000 zł, a także gwarantowany 1 000 000 zł w Lotto Plus - czytamy na stronie lotto.pl.

