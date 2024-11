i Autor: Totalizator Sportowy Lotto: Wyniki losowań. Mini Lotto, Multi Multi

Padło aż 7 piątek

Cieszyli się z głównej wygranej, zawód przyszedł po ogłoszeniu pełnych wyników. Kolejna masowa wygrana Lotto

To kolejna "pechowa" wygrana w Lotto. Sumę przysługującą zwycięzcy znowu trzeba było podzielić na wielu graczy, którzy poprawnie wytypowali wszystkie liczby wskazane przez maszynę losującą. Tym razem w Mini Lotto odnotowano aż siedem głównych wygranych, przez co na każdego zwycięzcę przypada tylko ok. 81 tysięcy złotych. Jedna z piątek padła w Muszynie.