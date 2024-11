Sztuczna inteligencja wkracza do teatru. AI dokończyło zaginiony dramat Witkacego

Ta główna wygrana w Lotto śmiało może uchodzić za wyjątkowo pechową. Można wyobrazić sobie radość gracza, który widzi, że na kuponie ma wszystkie liczby wskazane przez maszynę losującą. Gorzej, gdy ta sztuka udała się większej liczbie osób. Wówczas nagrodę trzeba podzielić. Dokładnie tak stało się we wtorek, 5 listopada. W losowaniu Mini Lotto padło aż pięć głównych nagród. Przez to na konto każdego ze zwycięzców zamiast setek tysięcy złotych trafi kwota 92 134 zł i to pomniejszona o podatek należny fiskusowi.

Co ciekawe, podczas losowania padły wyłącznie nieparzyste liczby: 11, 13, 21, 23 i 33. Jeden ze zwycięskich kuponów został kupiony na Os. Na Wzgórzach w Krakowie. Pozostałe losy zawierające szczęśliwą piątkę kupiono w: Siedlcach, Świdwinie oraz Włocławku (dwa kupony, ale w różnych lokalizacjach).

Jak grać w Mini Lotto?

Gra Mini Lotto polega na poprawnym wytypowaniu 5 z 42 liczb. Można typować samodzielnie lub zdać się na ślepy los i skorzystać z metody chybił trafił. Możliwa jest również gra systemem. Pojedynczy kupon kosztuje 2 zł. Losowania odbywają się codziennie, od poniedziałku do niedzieli o godz. 22.00. Główna wygrana w Mini Lotto wynosi 500 tysięcy złotych, jednak na wygrane, zgodnie z regulaminem, przeznacza się 50 proc. łącznej kwoty wpłaconych stawek za udział w grze.

Dzielone są one następująco: 50 proc. na wygrane I stopnia (“piątki”), 20 proc. na wygrane II stopnia (“czwórki”) oraz 30 proc. na wygrane III stopnia (“trójki”)​.​ Szansa na poprawne wytypowanie 5 z 42 liczby wynosi 1 do 850 668.

