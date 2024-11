Zmarł ciężko poparzony mężczyzny, który nad ranem w poniedziałek, 11 listopada oblał się łatwopalną substancją i podpalił pod oknem papieskim przy ul. Franciszkańskiej w Krakowie. 47-latek po zdarzeniu doznał poparzeń IV stopnia. Trafił do szpitala, niestety jego obrażenia okazały się zbyt rozległe. Lekarzom nie udało się uratować jego życia. Okoliczności dramatycznego zdarzenia wyjaśnia policja i prokuratura.

Śledczy wstępnie wykluczyli, by do tragedii przyczyniły się inne osoby. Przed podpaleniem mężczyzna na budynku kurii archidiecezjalnej namalował sprayem napis o treści: "Św. Piotr 2009-2024". 47-latek miał również rozrzucać ulotki z treściami odnoszącymi się do premiera z czasów PRL Józefa Cyrankiewicza, tych informacji nie potwierdza jednak policja.

Do samopodpalenia doszło po godz. 4.00 rano. Gdy na miejsce przyjechała straż pożarna, płonący mężczyzna był już gaszony przez świadków zdarzenia. 47-latek pochodził spod Krakowa i był znany policji. Do miasta przyjechał samochodem, a oględziny pojazdu wskazują, że mężczyzna prawdopodobnie pomieszkiwał w pojeździe, ponieważ wewnątrz auta znaleziono między innymi ubrania. Do desperackiego kroku prawdopodobnie pchnęły go problemy osobiste.

Gdzie szukać pomocy w sytuacjach kryzysowych?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys bądź masz myśli samobójcze, zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

Strona internetowa pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

