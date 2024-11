W Lotto padło aż 11 szóstek. Wiemy dlaczego! Liczby stworzyły wzór na kuponie

Takiej wygranej Lotto nie było od bardzo dawna. W czwartek (7 listopada) aż 11 graczy trafiło szóstkę i nabyło prawo do głównej wygranej. Niestety mnogość zwycięzców sprawiła, że nie otrzymają oni milionów, lecz zaledwie po około 200 tysięcy złotych. Dwóch zwycięzców zagrało za pośrednictwem strony internetowej lotto.pl, pozostali kupili losy w: Gdańsku, Płocku, Gdyni (dwie wygrane), Rzeszowie, Stęszewie (woj. wielkopolskie), Sosnowcu, Tarnowskich Górach oraz w Rakszawie (woj. podkarpackie).

Jak to możliwe, że niekiedy na szóstkę trzeba czekać przez wiele kolejnych losowań, a tym razem 6 z 49 liczb poprawnie wskazało aż 11 osób? W dodatku kumulacja nie była szczególnie wysoka i nie przyciągała wielu okazyjnych graczy, co zwiększa liczbę wypełnionych kuponów, a tym samym powiększa prawdopodobieństwo rozbicia kumulacji. Wyjaśnienie na pozór tajemniczej wygranej wydaje się zupełnie proste. Podczas losowania padły następujące liczby: 1, 11, 21, 22, 31 i 41. Po przeniesieniu ich na kupon Lotto łatwo zauważyć, że tworzą one prosty, symetryczny wzór.

Gracze skreślili pierwszą liczbę z każdego z pięciu rzędów na kuponie. W grze trzeba jednak wytypować sześć liczb. Ich wybór padł na liczbę "22", ponieważ znajduje się ona w środku drugiej kolumny. Dzięki temu ciąg zakreślonych liczb tworzy wzór. Prawdopodobnie gracze nie poświęcali wiele czasu na typowanie liczb, tylko wybrali jedną z najprostszych opcji.

Zwycięskie liczby na kuponie Lotto tworzą symetryczny wzór.

Rekord Lotto to 80 zwycięzców jednego dnia

Losowanie z czwartku, 7 listopada nie było pierwszym w historii, w którym maszyna wskazała liczby tworzące wzór na kuponie. Ekstremalnym przykładem takiego zdarzenia było losowanie z marca 1994 r. Wówczas padło aż... 80 szóstek Lotto. Oczywiście gracze byli mocno rozczarowani, ponieważ po podzieleniu nagrody na tyle osób nie okazała się ona szczególnie wysoka, a już na pewno nie pozwalała na ustawienie się do końca życia.

30 lat temu wylosowane liczby na kuponie układały się we wzór "koperty". Trzeba więc uznać, że zakreślanie liczb na kuponie w taki sposób, by tworzyły one wzór jest ryzykowną metodą. Nawet w przypadku wygranej, zwycięzcom grozi bowiem podział puli na wiele innych osób, co skutkuje bolesnym rozczarowaniem.

