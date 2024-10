W Olsztynie powstanie biogazownia komunalna. Koszt inwestycji to 67 milionów złotych

Wygrana Lotto. W Barczewie trafił "szóstkę". Zwycięzca wzbogacił się o ponad 2 miliony

Czwartek (10 października) okazał się być bardzo szczęśliwym dniem dla gracza Lotto z Barczewa pod Olsztynem (woj. warmińsko-mazurskie). Wystarczyła jedna wizyta w punkcie Lotto przy ul. Wojska Polskiego 10 (Świat Prasy), aby szczęśliwiec wzbogacił się o ponad 2 miliony złotych! Dokładnie chodzi o kwotę 2 426 826,30 zł, bo właśnie tyle "zarobił" zwycięzca. Co ciekawe, to pierwsza "szóstka" trafiona w Barczewie. Liczby wylosowane w Lotto 10 października to: 2, 6, 17, 36, 38, 41.

Woj. warmińsko-mazurskie ma ostatnio sporo szczęścia do gier Lotto. W sobotę (12 października) w Ełku, przy ul. Generała Bora-Komorowskiego 12, w Mini Lotto padła wygrana w wysokości 549 090 zł.

Jak grać w Lotto?

W Lotto można grać na różne sposoby: na chybił trafił, wykorzystując swoje ulubione lub ostatnie kupony lub po prostu wpisać swoje szczęśliwe liczby. Należy wybrać 6 z 49 liczb. Na kuponie może się znaleźć maksymalnie 10 zakładów. Jeden zakład kosztuje tylko 3 zł.

W grze systemowej typujesz więcej liczb w zakładzie – od 7 do 12 spośród 49, a tym samym zwiększasz swoje szanse na wygraną i wygrywasz więcej.

