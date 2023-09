Zabójstwo w gminie Gietrzwałd. Brat zadźgał brata nożem

Pod koniec czerwca 2023 r. olsztyńska prokuratura skierowała do Sądu Okręgowego w Olsztynie akt oskarżenia przeciwko Piotrowi F. i Krzysztofowi K. Mężczyźni są oskarżeni o dokonanie zabójstwa z użyciem noża. Sprawa dotyczy zdarzenia, do którego miało dojść w nocy z 17 na 18 października 2022 r. w jednej z miejscowości na terenie gminy Gietrzwałd. Według ustaleń prokuratora Piotr F. i pokrzywdzony byli braćmi i mieszkali razem w domu rodzinnym. - Obaj nadużywali alkoholu, przy czym oskarżony Piotr F. pod jego wpływem niejednokrotnie zachowywał się agresywnie, prowokował innych do bicia - mówi sędzia Adam Barczak, rzecznik Sądu Okręgowego w Olsztynie. Bracia byli skonfliktowani. Od pewnego czasu zamieszkiwał z nimi także drugi z oskarżonych – Krzysztof K. Piotr F. poznał go latem 2022 r. i sprowadził do domu.

17 października 2022 r. obaj oskarżeni pili alkohol w domu. Po pewnym czasie do domu przyszedł pokrzywdzony. Pomiędzy braćmi doszło do sprzeczki. Pokrzywdzony miał pretensje, że w jego domu mieszka Krzysztof K. i zaczął go wypraszać. Pomiędzy oskarżonymi, a pokrzywdzonym doszło do szarpaniny. Piotr F. i Krzysztof K. mieli zadać mężczyźnie ciosy nożem, w tym w klatkę piersiową. Pokrzywdzony doznał rozległych obrażeń wewnętrznych i zmarł. Ponadto, Piotr F. został oskarżony o kierowanie wobec jednej osoby gróźb karalnych w marcu 2022 r.Piotr F. przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i złożył wyjaśnienia odnośnie zarzutu zabójstwa. Natomiast Krzysztof K. nie przyznał się do udziału w zabójstwie brata Piotra F. Sąd Okręgowy w Olsztynie wyznaczył terminy rozprawy w tej sprawie na 3, 11 i 12 października 2023 r.