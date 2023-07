Zapłon gazu na jachcie. Dwie osoby w szpitalu, mają poparzenia twarzy i rąk

Ojcu powiedział, że chyba zabił człowieka. Oliwii zadał 19 kopnięć w głowę. "To cud, że żyje"

Ruda Woda. Wypadek na jachcie. Dwóch mężczyzn poparzonych

W niedzielę (23 lipca) po południu służby ratunkowe zostały wezwane do wypadku na łodzi przycumowanej do pomostu na jeziorze Ruda Woda koło Małdyt (powiat ostródzki). W chwili ich przyjazdu dwaj pokrzywdzeni w tym zdarzeniu mężczyźni byli już na brzegu.

Jak ustalili strażacy, doszło do gwałtownego zapłonu gazu, który nagromadził się w kabinie jachtu. Prawdopodobnie gaz w niekontrolowany sposób wydostawał się z węża butli gazowej. Nie doszło natomiast do wybuchu i rozerwania butli, ani pożaru łodzi. - Jeden z poszkodowanych ma oparzenia pierwszego stopnia, a jeden drugiego stopnia, m.in. twarzy i rąk. Obaj zostali przewiezieni do szpitala - poinformował PAP st. kpt. Grzegorz Różański, rzecznik warmińsko-mazurskiej straży pożarnej.

Na miejscu zdarzenia byli strażacy z Morąga i Małdyt, którzy udzielili poszkodowanym pierwszej pomocy i przekazali ich załogom karetek, a także wynieśli z jachtu i zabezpieczyli butle gazowe.

