Wypadek na S61. Zderzenie dwóch ciężarówek. Dwie osoby ranne

Jak informuje policja i GDDKiA w Olsztynie, na odcinku Ełk - Szczuczyn doszło do zderzenia dwóch samochodów ciężarowych. Dwie osoby zostały ranne. Do zdarzenia doszło we wtorek (20 czerwca) po godz. 13. Zablokowana jest jezdnia na wysokości wsi Taczki w powiecie ełckim. Występują utrudnienia w ruchu, a ich przewidywany czas to około 3 godziny. Jak informują drogowcy, wjazd na S61 od strony Ełku został zablokowany. Wszystkie pojazdy chcące dojechać do Szczuczyna muszą kierować się na Grajewo.

