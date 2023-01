Czarny Piec. Śmiertelny wypadek na drodze krajowej nr 58. Dwie osoby nie żyją po zderzeniu osobówki z ciężarówką

GDDKiA w Olsztynie poinformowała o śmiertelnym wypadku, do którego doszło w poniedziałek (30 stycznia) rano na drodze krajowej nr 58, na odcinku Olsztynek - Jedwabno. W miejscowości Czarny Piec w powiecie szczycieńskim zderzyły się dwa pojazdy: samochód osobowy i ciężarówka. Zginęły dwie osoby. To kierowca i pasażer samochodu osobowego. Według wstępnych ustaleń policji, między Jedwabnem a Olsztynkiem na zakręcie samochód osobowy wpadł w poślizg i uderzył w prawidłowo jadącą z naprzeciwka ciężarówkę. Jak informują drogowcy, przewidywany czas utrudnień w ruchu drogowym to 3 godziny. Ruch na trasie Jedwabno-Olsztynek odbywa się wahadłowo. Do innego wypadku doszło na drodze krajowej 63 w powiecie węgorzewskim, gdzie dachował samochód osobowy. Dwie osoby trafiły do szpitala.

Ślisko na drogach Warmii i Mazur. IMGW ostrzega

W poniedziałek (30 stycznia) na Warmii i Mazurach pada śnieg. Drogi w regionie są śliskie. Warto zachować w takich warunkach szczególną ostrożność podczas jazdy i dostosować prędkość do warunków, jakie panują na lokalnych trasach. - Obserwowane opady śniegu i śniegu z deszczem lokalnie przechodzą w opady deszczu marznącego powodującego gołoledź. Na drogach i chodnikach miejscami bardzo ślisko - informuje IMGW, obserwując sytuację na drogach powiatów:

szczycieńskiego,

olsztyńskiego,

mrągowskiego,

piskiego,

oleckiego,

giżyckiego,

ostródzkiego,

iławskiego,

nowomiejskiego,

nidzickiego.

Sonda Czy na polskich drogach czujesz się bezpiecznie? Tak Nie Nie mam zdania