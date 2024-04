Żenujące sceny w przedszkolu. Rodzice przyszli po dziecko, przyjechała policja

Olsztyn. Pijani rodzice przyszli odebrać dziecko z przedszkola

W poniedziałek (15 kwietnia) mundurowi z Komendy Miejskiej w Olsztynie dostali wezwanie do jednego z olsztyńskich przedszkoli. Pracownicy placówki zareagowali, kiedy po jedno z dzieci zgłosili się pijani rodzice. Funkcjonariusze przebadali rodziców dziecka alkomatem. 24-letnia matka miała w organizmie ponad promil alkoholu, zaś 28-letni ojciec prawie półtora promila. Policjanci przekazali dziecko pod opiekę innemu, trzeźwemu członkowi rodziny. Sprawą zajmie się teraz sąd rodzinny.

Policjanci przypominają, że na rodzicach ciąży szczególny obowiązek opieki nad małoletnim. - Za narażenie na niebezpieczeństwo osoby, nad którą mamy obowiązek opieki, kodeks karny przewiduje karę do 5 lat pozbawienia wolności. Za dopuszczenie do przebywania małoletniego w niebezpiecznych dla jego zdrowia okolicznościach sąd może nałożyć grzywnę do 5 tys. zł - przypomina mł. asp. Jacek Wilczewski z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie.

