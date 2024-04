23-latek zszokował rybaków! Nie mógł się dostać do domu, więc wymyślił to. Na wodzie zostało 100 tys. złotych

Śmiertelny wypadek pod Bartoszycami, 22-latka nie żyje

W sobotę (13 kwietnia) po godz. 9 na drodze powiatowej nr 1400 na trasie Maszewy-Węgoryty w okolicy Bartoszyc doszło do tragicznego wypadku. BMW wjechało w przydrożne drzewo. W wyniku odniesionych obrażeń na miejscu zginęła 22-latka, pasażerka auta. 26-letni kierowca był zakleszczony, z pojazdu wydobyli go strażacy. - Policjanci ustalili, że nie powinien kierować, bo ma cofnięte uprawnienia. Z uwagi na obrażenia został przetransportowany śmigłowcem LPR do olsztyńskiego szpitala, tam pobrano mu krew do badań laboratoryjnych na potrzeby śledztwa - mówi podkom. Marta Kabelis z Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach. W aucie był jeszcze jeden pasażer. 22-latek samodzielnie wydostał się z auta. Młody mężczyzna miał ponad 1,3 promila alkoholu w organizmie. Trafił na obserwację do szpitala w Bartoszycach.

Policjanci pod nadzorem prokuratora wykonali oględziny miejsca zdarzenia. BMW zostało zabezpieczone na parkingu strzeżonym. Kolejne policyjne czynności pomogą w ustaleniu dokładnych okoliczności i przyczyn tego tragicznego wypadku. W poniższej galerii znajdziecie zdjęcia z miejsca tragicznego wypadku.