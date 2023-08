Zwyrodnialec rzucał psem o ścianę. Głośne wycie przeraziło sąsiadów

Olsztyn. Znęcali się nad psem. Zaniepokojeni sąsiedzi zawiadomili policję

W połowie lipca 2023 roku do olsztyńskich policjantów wpłynęło zgłoszenie, że w jednym z mieszkań na terenie miasta ktoś może znęcać się nad psem. Sąsiadów zaniepokoiło głośne wycie zwierzęcia w mieszkaniu i na dziedzińcu osiedla. Ponadto widziano mężczyznę, który w bestialski sposób znęca się nad czworonogiem i rzuca nim o ścianę.

Sąsiedzi nie będąc obojętni na cierpienie psa, najpierw zaopiekowali się nim, a następnie o sytuacji powiadomili służby. Policjanci szybko dotarli do 27-letniej właścicielki zwierzęcia, która od kilku miesięcy, jak wynikało z zebranych materiałów dowodowych, mając pod opieką psa, zaniedbywała go, utrzymując zwierzę w niewłaściwych warunkach bytowania. - Ponadto zatrzymali 34-letniego mężczyznę, którzy w nocy z 14 na 15 lipca znęcał się nad psem ze szczególnym okrucieństwem. Po interwencji w dniu 15 lipca zranione i przestraszone zwierzę trafiło do weterynarza, a następnie do schroniska - informuje Paulina Żur z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie. Pies został przekazany pod kuratelę i obecnie czeka na swój nowy, lepszy dom.

Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego 34-latek usłyszał zarzut znęcania się nad zwierzęciem ze szczególnym okrucieństwem. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności. 27-latka, która w niewłaściwy sposób opiekowała się psem, również odpowie za czyn z ustawy o ochronie zwierząt. Grozi jej kara do 3 lat pozbawienia wolności. W piątek (4 sierpnia) Sąd Rejonowy w Olsztynie przychylił się do wniosku policji i Prokuratury Rejonowej Olsztyn Północ i zastosował wobec mężczyzny areszt na okres trzech miesięcy. Wobec kobiety zastosowano dozór policyjny.

Policjanci przy tej okazji przypominają, że zwierzę nie jest rzeczą, lecz istotą żyjącą, zdolną do odczuwania cierpienia, a człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę. Jeśli posiadasz informację o znęcaniu się nad zwierzętami poprzez m.in. torturowanie, zabijanie, przetrzymywanie ich w niewłaściwych warunkach bytowania lub oferowaniu do sprzedaży bądź kupna zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem, skontaktuj się z policją.

Sonda Czy kary za znęcanie się nad zwierzętami powinny być wyższe? Tak Nie Nie mam zdania