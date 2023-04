29-latek porwany i skatowany przez czterech oprawców. Dantejskie sceny przy autostradzie A4

Do zdarzenia doszło w miniony poniedziałek, 17 kwietnia. Dantejskie sceny rozegrały się na terenie MOP-u „Wysoka” przy autostradzie A4 w rejonie Góry św. Anny. Na stacji paliw pojawiła się mazda, a gdy auto było tankowane, znajdujący się w części bagażowej mężczyzna wybił malutką szybkę i zaczął wzywać pomocy. - To było straszne! Ten biedak wołał ratunku, a oni otworzyli auto i zaczęli go tłuc ile mieli sił. Widać było, że próbowali go na siłę uciszyć, a on krzyczał, żeby go ratować, bo oni go zabiją - powiedział portalowi nto.pl jeden ze świadków zdarzenia.

Oprawców było czterech. Początkowo odjechali na znajdujące się na MOP-ie miejsca parkingowe. Na szczęście, zanim zdołali uciec, na miejscu zjawiła się wezwana w międzyczasie policja.

Okazało się, że 29-latek, który został porwany w okolicach Katowic. Mazda z uprowadzonym mężczyzną jechała w kierunku Wrocławia. Porywacze zjechali na MOP by tylko zatankować.

Dokąd jechali, jakie mieli plany wobec porwanego mężczyzny? Na razie prokuratura nie ujawnia szczegółów dochodzenia. - Podejrzani pochodzą z Górnego Śląska, tam też miało miejsce pozbawienie wolności, a następnie przewiezienie pokrzywdzonego aż do MOP przy Górze Świętej Anny. Wiadomo, że pokrzywdzony był znany podejrzanym i odwrotnie, ale szczegóły zdarzenia są teraz przedmiotem dociekań śledczych – powiedział nam prok. Stanisław Bar, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Opolu.

W środę, 19 kwietnia, Prokuratura Rejonowa w Strzelcach Opolskich przedstawiła zarzuty czterem osobom. - Zarzut pozbawienia wolności, pobicia oraz sformułowania gróźb karalnych wobec innej osoby. Jeden z podejrzanych ma również zarzuty posiadania środka odurzającego w postaci marihuany, ponad 20 gramów. Wobec wszystkich podejrzanych prokurator rejonowy w Strzelcach Opolskich wystąpił w wnioskiem o tymczasowe aresztowanie – dodał prok. Stanisław Bar.