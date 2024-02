Awantura o parkowanie! W ruch poszedł nóż, polała się krew!

Poszukiwania 40-letniego Piotra. Do akcji wkroczył detektyw Rutkowski. Twierdzi, że zaginiony to policjant

Krapkowice: Awantura o miejsce parkingowe zakończona atakiem z użyciem noża. 26-latek zatrzymany, 41-latek operowany

Kłótnie o parkowanie to codzienność w wielu polskich miastach, gdzie brakuje miejsc do postoju pojazdów. Awantury na tym tle też się zdarzają, ale ta, do której doszło ostatnio w Krapkowicach w województwie opolskim, zupełnie wymknęła się spod kontroli. Jak podaje opolska policja, na jednym z osiedli w mieście dwóch mężczyzn pokłóciło się o miejsce parkingowe. 26-latek poprosił 41-letniego właściciela innego auta, by ten nie parkował na jego miejscu. Ale 41-latek nie zamierzał tego robić i zaczęła się kłótnia. W jej trakcie młodszy z mężczyzn stracił nad sobą panowanie. w ruch poszedł nóż.

"W wyniku uszkodzenia ciała 41-latek przeszedł operację. Jego zdrowiu ani życiu nie zagraża na szczęście żadne niebezpieczeństwo"

"Od słowa do słowa sytuacja wymknęła się spod kontroli i do głosu doszły emocje. Najpierw miało dojść do szarpaniny. Później sprawy przybrały gorszy obrót. W pewnym momencie młodszy z mężczyzn miał ranić nożem swojego adwersarza. W wyniku uszkodzenia ciała 41-latek przeszedł operację. Jego zdrowiu ani życiu nie zagraża na szczęście żadne niebezpieczeństwo" - czytamy na stronie opolskiej policji. 26-latkowi grozi do 5 lat więzienia za uszkodzenie ciała, 41-latek był operowany, ale jego życiu nic nie zagraża.

